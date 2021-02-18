Горняк22: Статус педагога закрепили законом в Алтайском крае • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае внесен в окончательной редакции проект закона о статусе педагогического работника. Он был разработан с целью создания условий для улучшения социального положения алтайских педагогов.

В АКЗС рассказали, что разработчики предусмотрели право педагогов на получение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с защитой их чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме того, нормы о мерах материального поощрения дополнены положением о выплате денежных поощрений, премий лучшим педагогическим работникам за счет средств краевого бюджета.

В частности, в документе скорректирован текст клятвы педагога, впервые поступающего на работу в краевую образовательную организацию.

Также норма о присвоении ведомственного знака отличия «Почетный педагогический работник Алтайского края» дополнена обязанностью органов власти создавать условия для обобщения и распространения передового опыта педагогического работника, награжденного знаком отличия.

Алтайская правда