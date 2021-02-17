Горняк22: Александр Романенко поручил разработать программу субсидирования муниципального транспорта • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Председатель Алтайского заксобрания Александр Романенко предложил решить проблему внутрирайонного и межрайонного автобусного сообщения. Вопрос о транспортном обеспечении сельских жителей обсудили на оперативном совещании, которое прошло в Парламентском центре региона.

Александр Романенко дал поручение председателю комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберту Луневу проработать совместно с Минтрансом организацию субсидирования муниципальных перевозок. По мнению спикера, сложившаяся сегодня ситуация в этой сфере требует принятия комплексного решения.

Альберт Лунев сообщил, что Минтранс предложил закупить автобусы малой вместимости и передать их в районы для внутрирайонных маршрутов, а также в режиме социального такси.

По словам председателя АКЗС, в муниципалитетах есть автобусы, но нередко владельцы транспорта отказываются принимать участие в конкурсе по организации маршрутов, поскольку предложенные условия нерентабельны. Сегодня все муниципальные маршруты убыточны, поэтому их надо субсидировать. Необходимо составить представление, на каких условиях, с какими тарифами и субсидированием ситуация может измениться.

До 22 марта варианты решения этой проблемы необходимо обсудить на расширенном заседании комитета АКЗС по экономической политике с участием представителей регионального Министерства транспорта.

Алтайская правда