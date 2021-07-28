Горняк22: Иностранец, почти принц. Что известно о новом муже Марины Федункив

Марина Федункив с мужем Фото: Telegram-канал "За кулисами"

Популярная комедийная актриса Марина Федункив вышла замуж в первый раз. Ее избранником оказался 37-летний бизнесмен из Италии Стефано Маджи

49-летняя актриса и телеведущая Марина Федункив впервые официально вышла замуж.

Кто новый муж Марины Федункив

Итальянец Стефано Маджи младше своей супруги на 13 лет, и это его первый брак, рассказывают «Вести». Предки мужчины в прошлом принадлежали к одной из ветвей итальянской знати.

Стефано Маджи – бизнесмен, последние несколько лет он живет и работает в России, сообщает Lenta.ru. Марина Федункив познакомилась с будущим супругом на дне рождения друга два года назад.

Что известно о свадьбе Марины Федункив

Пара подписала документы о заключении брака в одном из столичных МФЦ, пишет Газета.ru. На бракосочетании молодожены были в масках. Однако в конце лета пара хочет устроить пышное свадебное торжество, уточняет Cosmopolitan.

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