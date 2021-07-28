Горняк22: Томенко: в Алтайском крае нужно прививать 10 тыс. человек в сутки
Виктор Томенко поставил вакцину от коронавируса Фото: @gubernator_tomenko
В Алтайском крае необходимо усилить темпы вакцинации, чтобы справиться с пандемией. Пока нужного показателя в регионе достичь не удалось
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что в регионе нужно прививать не менее 10 тыс. человек в сутки, чтобы справиться с пандемией. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции. Всего необходимо охватить вакцинацией 1 млн 100 тыс. человек.
«Это единственный способ нам как обществу, стране преодолеть пандемию коронавируса», – отметил Виктор Томенко.
Он отметил, что пока этот показатель не достигнут, однако к нему необходимо стремиться, чтобы эпидситуация улучшилась.
Глава региона также отметил, что вакцинация доказала свою эффективность. Так, из 460 тыс. привитых заболело ковидом всего около 2 тыс. человек. При этом 90% среди заболевших перенесли инфекцию в легкой форме.
Ранее сообщалось, что в барнаульском ТЦ развернут первый крупный мобильный пункт вакцинации.