Горняк22: Почти треть жителей Алтая заявили, что уже привились от ковида

Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Жители Алтайского края не спешат ставить прививку от коронавируса, дабы иметь доступ к развлекательным заведениям. При этом темпы вакцинации в крае растут

32% жителей Алтайского края заявили, что уже привились от коронавируса, еще 7% – записались на вакцинацию. Таковы данные опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. В целом по стране, согласно опросу, привились 29% и еще 6% записались.

Самая большая доля привитых среди сотрудников высшего менеджмента и hr-специалистов (по 38%), а также среди банковских работников (36%) и строителей (34%). В медицинской среде оказалось больше всех сотрудников, которые планируют поставить прививку, – 24%.

При этом 45% жителей края заявили, что не готовы ставить прививку ради посещения кафе и фитнес-клубов. Большинство из них (58%) откажутся от посещения таких мест, а 59% склонны отказаться от культурных мероприятий. Лишь 10% согласны привиться, чтобы получить QR-код.

Ранее сообщалось, что в барнаульском ТЦ развернут первый крупный мобильный пункт вакцинации.

ТОЛК