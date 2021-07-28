Горняк22: «Побежали вперед»: госпиталь в «Посуда-центре» власти строить не будут

Посуда Центр Фото: Анна Меньшикова

Развертывание дополнительных коек на немедицинских площадях слишком дорогое и долгое мероприятие, объяснил глава региона

Вопрос о строительстве госпиталя на немедицинской площадке в Барнауле не стоит – даже с учетом всплеска заражений коронавирусом. Осенью, когда активно обсуждался вариант размещения стационара на базе бывшего «Посуда-центра», решение тоже принято не было, четко обозначил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на пресс-конференции 27 июля.

Глава региона подчеркнул: осенью тема быстрого развертывания госпиталя в немедицинском помещении возникла, так как в тот момент были заняты уже 6 тыс. коек.

«Вопрос стоял: если вал продолжится, то где размещать больных?» – сказал Томенко. Он сказал, что благодарен бизнесу, который быстро откликнулся.

«Но когда мы погрузились плотнее, стало понятно, что, во-первых, надо будет работы разнести на несколько месяцев, во-вторых, нужно вложить огромные деньги – бюд-жет-ны-е. И было понятно, что волна сходит. Решение в конечном итоге принято не было», – объяснил глава региона.

27 июля, 8:19

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При этом активную работу чиновников по поиску площадки под госпиталь губернатор охарактеризовал так: «Коллеги немного побежали вперед».

Напомним, созданная тогда рабочая группа провела анализ подходящих площадей, а в итоге остановились на помещении «Посуда-центра», которое для этой цели на собственные средства выкупил глава ИСК «Союз» Владимир Отмашкин. Позже он приспособил это помещение под свои производственные нужды.

По словам Томенко, «понимание было найдено».

«Вопрос о том, чтобы в «Посуда-центре» был госпиталь, не стоит. Это были бы временные экстрамеры, которые позволили бы преодолеть кризисную ситуацию», – резюмировал глава региона.

Сейчас, сообщил Томенко, в крае есть еще возможность развернуть 1,5-2 тыс. коек в ковидных госпиталях края.

На 27 июля, по данным регионального оперштаба, в крае развернуты 4 670 коек. При этом в реанимациях осталось крайне мало мест: по последним данным, около 15. Правда, ситуация меняется ежечасно.

ТОЛК