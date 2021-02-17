Горняк22: В России впервые с середины октября выявили менее 14 тыс. заболевших COVID-19 • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

За последние сутки в России зафиксировано 13 233 новых случая заражения коронавирусом. Последний раз меньше 14 тысяч заражений диагностировалось 10 октября. Общее число заболевших россиян с начала пандемии достигло 4 099 323.

За сутки в стране зафиксировано 459 летальных исходов, полностью выздоровели 17 627 человек. Инфицированные выявлены в 84 регионах, прироста нет только в Ненецком автономном округе. Больше всего новых случаев традиционно в Москве — 1409, Санкт-Петербурге — 1082, Подмосковье — 643, Нижегородской области — 416.

Накануне заболели 14 207 россиян, таким образом темп прироста снизился до 0,32 процента.

Алтайская правда