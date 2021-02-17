Горняк22: Алтайские депутаты возвращаются к очным сессиям • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

51-я сессия Алтайского краевого Заксобрания пройдет в очном формате пройдет в очном формате 26 февраля. Это решение было принято на еженедельном оперативном совещании в АКЗС.

Впервые с марта 2020 года сессия АКЗС состоится в очном формате. Заседание будут проходить с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора, включая тестирование.

С 43-й сессии заседания проходили либо полностью дистанционно, либо очно-заочно. Депутаты АКЗС неоднократно поднимали вопрос о возврате к традиционному формату, сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

Как подчеркнул председатель АКЗС Александр Романенко, переходить к очному режиму работы необходимо с соблюдением всех санитарных норм. Сегодня уже начали работать практически в обычном формате вузы, театры и другие учреждения. Появился положительный опыт очных сессий в других регионов, а также в Госдуме. Дистанционная форма была вынужденной мерой, которая дала определенный опыт, но при этом требовала немалых ограничений.

Алтайская правда