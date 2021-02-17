Горняк22: Прощеное воскресенье в 2021 году: какого числа и у кого надо просить прощения • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

В последнее воскресенье перед Великим постом православные отмечают Прощеное воскресенье. В 2021 году оно выпало на 14 марта. В этот день принято просить прощения друг у друга за любые грехи и обиды.

Это последнее воскресенье перед Великим постом. В храмах после вечернего богослужения будет совершен особый чин прощения. Священнослужители и прихожане будут просить прощения друг у друга, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой. В течение всего дня люди пытаются примириться со всеми ближними.

Как просить прощения? Как правило, просят друг у друга прощения со словами: «Простите меня, если я в чем-то виноват перед вами». И тот человек, к которому обращаются, должен простить обиду. Традиционно в ответ говорят: «Прощаю. И ты меня прости за все». Потом нужно поцеловаться и обняться.

Отметим, прощения просят не только у живых, но и умерших. На могилу умершего клали блины, кланялись и винились в недостойных поступках.

На Руси было принято поминать усопших. В этот день обязательно ходили в баню, а остатки праздничной еды сжигали или отдавали скотине.

Кроме того, по традиции чучело зимы на Масленицу сжигается в Прощеное Воскресенье — последний день всенародного гулянья. Во многих регионах России этот обычай сохранился и до сих пор.

Алтайская правда