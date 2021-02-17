Горняк22: Перенесли мойку или убрали встроенный шкаф. Придется вносить изменения в ЕГРН • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

«У нас квартира 464 серии, очень маленькая детская комната, зато к стене рядом примыкает большой встроенных шкаф. Убрали его, и увеличили за счет этого детскую. Говорят, что теперь необходимо обязательно внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости. Расскажите, пожалуйста, как это сделать?», — с таким вопросом в редакцию «Алтайской правды» обратилась Евгения Алексеева из Барнаула.

Отвечает заместитель директора Кадастровой палаты Алтайского края Ольга Мазурова:

Жилищный кодекс Российской Федерации выделяет два основных вида изменений, которые можно провести в многоквартирном доме:

переустройство — процесс, в результате которого вносятся изменения в инженерные сети дома или квартиры. Инженерными считаются газовые и электрические сети, система водоснабжения, канализации и вентиляции;

перепланировка — изменение конфигурации помещения, полный или частичный демонтаж стен и перегородок, возведение новых, добавление или ликвидация оконных и дверных проёмов, изменение их размеров.

Все изменения в квартире должны быть узаконены и своевременно внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Например, если при проведении ремонта демонтируется встроенный шкаф, который был прочно связан со стеной помещения. Или мойка переносится из одного угла кухни в другой. Такие изменения должны быть отображены в новом техническом плане.

Для внесения сведений в ЕГРН нужно:

подготовить технический план квартиры по результатам ее перепланировки или переустройства (технический план изготавливает кадастровый инженер, являющийся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров);

получить от органа, осуществившего согласование проекта, акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства.

Указанные документы являются основанием для внесения в ЕГРН новых характеристик квартиры.

В п.1 ст. 28 Жилищного кодекса РФ установлено то, что завершение перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной комиссии. Действующее законодательство предусматривает, что документ должен направляться органом, выдавшим этот акт, в орган регистрации прав в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Федеральным законом 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено, что с заявлением о внесении сведений в ЕГРН по результатам произведенной перепланировки или переустройства квартиры может обратиться также собственник квартиры или его доверенное лицо. Орган регистрации, в свою очередь, в течение трех рабочих дней со дня поступления такого заявления самостоятельно запрашивает документы (содержащиеся в них сведения) в органах государственной власти или местного самоуправления, согласовавших произведенную перепланировку, переустройство или реконструкцию. В случае, если орган власти проинформирует об отсутствии таких документов (содержащихся в них сведений), то орган регистрации откажет во внесении изменений в ЕГРН, о чем будет направлено уведомление заявителю.

Алтайская правда