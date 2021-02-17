Горняк22: Александр Романенко встретился с новым Генконсулом ФРГ в Сибири и на Дальнем Востоке • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Александр Романенко встретился с новым Генконсулом ФРГ в Сибири и на Дальнем Востоке

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

16 февраля председатель АКЗС Александр Романенко провел встречу с генеральным консулом ФРГ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Берндом Финке.

В декабре 2020 года Бернд Финке стал Генконсулом ФРГ в СФО и на Дальнем Востоке. Поездка в Алтайский край стала для него одной из первых в новом качестве.

Бернд Финке имеет большой опыт дипломатической службы. Он работал в консульствах ФРГ в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге, в посольстве в Риме, в миссии ООН в Косово, был послом  в республиках Замбия и Эль-Сальвадор.

В ходе встречи спикер АКЗС и консул Германии обсудили экономическое, культурное и научное сотрудничество Алтайского края с регионами ФРГ. Также были затронуты темы пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба АКЗС.

Александр Романенко рассказал о ходе кампании по массовой вакцинации от COVID-19 и о личном опыте применения российской вакцины. Бернд Финке сообщил, что в ближайшее время, возможно, тоже планирует поставить «Спутник V».

Генконсул Германии продолжит свой визит в Алтайский край и встретится с губернатором региона Виктором Томенко. 

Алтайская правда

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