Горняк22: В Алтайском крае обсудили систему защиты населения и территорий от пожаров • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

16 февраля в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю рассмотрели вопросы развития государственной противопожарной службы. Заседание по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности провел губернатор региона Виктор Томенко.

По словам главы региона, в начале 2021 года число пожаров в Алтайском крае увеличилось по сравнению с 2020-м. На 16 февраля в регионе произошло 646 пожаров (529 — в прошлом году). С начала года погибло 42 человека (в прошлом году — 28).

Виктор Томенко отметил, что из-за роста пожаров он поручил подготовить дополнительные меры. Сегодня они разработаны и начали применяться. Также необходимо усилить мероприятия по профилактике пожаров в жилом секторе. Особое внимание необходимо обратить на дома, где живут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды, социально неблагополучные граждане, сообщает пресс-служба губернатора края.

Среди основных причин возгораний было названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи или электропроводки. Почти треть возгораний происходит в результате неосторожного обращения с огнем.

Для усиления работы в регионе создают новые подразделения противопожарной службы. Так, в 2021 году планируется организовать несколько новых в районах, где особенно остро стоит проблема своевременного прибытия спасателей. Подразделения начнут работать в Смоленском, Благовещенском, Петропавловском, Тюменцевском, Поспелихинском районах. Их оснастят современной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой.

Также говорилось и том, что в Алтайском крае порядка 250 населенных пунктов находятся за рамками нормативного времени прибытия пожарных. Для решения этой проблемы в ГУ МЧС России разработана Концепция развития добровольной пожарной охраны, которая предусматривает создание таких подразделений в отдаленных, малочисленных населенных пунктах.

Алтайская правда