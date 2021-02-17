Горняк22: Что нельзя и можно делать на Николу Студеного • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Православные христиане 17 февраля чтут память преподобного Николая Студийского. В народе его прозвали Николой Студеным, поскольку день выдавался, как правило, морозным.

На Руси этот день также носил название Волчий сват. Считалось, что наступало время звериных «свадеб» в лесах. Поэтому люди старались не выходить из дома без острой необходимости. Также не ходили на охоту.

От дальних поездок также желательно было отказываться. Если поехать нужно обязательно, молились святому Николаю.

Предки не стригли ногти и волосы и не мылись в этот день. Полагали, что иначе их ждет беда.

В этот день молятся святому Николаю, просят исцеления всех болезней. Пытаются переделать всю домашнюю работу: уборка, уход за животными. Читают охранные молитвы над скотом, чтобы уберечь их от диких зверей.

Раньше знахари заговаривали ветер, делали привороты, лечили болезни желудка. Считалось, что 17 февраля — удачный день для гаданий.

Алтайская правда