Горняк22: Доступный Wi-Fi появился на набережной Оби и в Нагорном парке Барнаула

Общедоступный скоростной интернет заработал на набережной Оби и в Нагорном парке Барнаула. Об этом сообщают на сайте городской администрации.

Для того, чтобы воспользоваться интернетом, нужно подключиться к Wi-Fi сети «Dianet WiFi Free. Авторизация проходит по телефонному звонку. Безопасность пользовательских данных гарантируется.

«Нагорный парк является одним из самых популярных мест для культурного отдыха и прогулок горожан, поэтому мы заинтересованы в дальнейшем развитии и благоустройстве данной туристической площадки, стараемся сделать ее более привлекательной и комфортной для гостей. Обеспечение бесплатного доступа к сети Wi-Fi станет очередным шагом в данном направлении», — пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула.

Всего установлено 6 точек доступа. Радиус действия каждой – 300 метров. Каждая точка позволяет выходить в интернет сразу 500 пользователям со скоростью 100 Мбит/с, таким образом, одновременно воспользоваться Wi-Fi смогут 3 тысячи человек. Благодаря новой системе бесшовного переключения пользователи могут свободно перемещаться по всей зоне покрытия, в которую входят вся площадь Нагорного парка, прогулочная зона набережной и частично акватория реки. Оборудование рассчитано на работу в любых погодных условиях, в том числе и в отрицательную температуру до — 50 градусов.

Обеспечение доступа к сети Wi-Fi в местах массового скопления людей и на социально значимых объектах является одним из мероприятий цифровизации городского хозяйства в соответствии с федеральным стандартом «Умный город».

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Барнаул

Алтайская правда