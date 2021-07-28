Горняк22: Более 740 тысяч тонн кормов заготовили в Алтайском крае

В ходе кормозаготовительной компании, на 26 июля, аграрии Алтайского края запасли более 740 тысяч тонн грубых и сочных кормов.

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края план по сенозаготовке выполнен на 38%, по заготовке сенажа – на 46%.

Лидерами по сбору стали хозяйства Павловского, Кытмановского, Немецкого национального и Новичихинского районов. По закладке сенажа самый высокий процент у Заринского, Тогульского, Змеиногорского, Романовского и Бийского районов.

В ряде территорий края начинается и уборочная кампания. Например, стартовала уборка озимых масличных культур. На момент 19 июля было скошено около 2,5 тысячи га из которых 600 обмолочено. Продолжается теребление льна-долгунца, и уборка ранних овощных культур и картофеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Почему алтайское СПК теряет землю целыми гектарами

Алтайская правда