Горняк22: Губернатор Алтайского края пообещал построить новую школу в Заринске

В Заринске по распоряжению губернатора Алтайского края построят новую школу.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил Виктор Томенко. Школа расположится в микрорайоне Северный. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, глава региона отметил, что документы по строительству объекта уже подготовлены.

«Будем корректировать краевую адресную инвестиционную программу. Деньги до конца года предусмотрим. Надо запускаться с проектными работами», — отметил губернатор края.

Напомним, пресс-конференция губернатора Алтайского края Виктора Томенко состоялась 27 июля.

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Алтайская правда