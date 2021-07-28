ГОРНЯК22 29.07.2021
Общество

Горняк22: Виктор Томенко рассказал о пересчёте стоимости соцобъектов в Алтайском крае

Горняк22
18 часов Ago

Власти Алтайского края ждут от Минстроя России выхода нормативной базы, которая позволит пересчитывать стоимость госконтрактов по возведению социальной инфраструктуры. Суть предстоящих изменений пояснил губернатор Виктор Томенко.

Сегодня из-за резкого роста стоимости строительных материалов подрядчики испытают сложности со сроками сдачи школ, детских садов и других объектов. Так как госконтракты заключены на основе проектно-сметной документации до скачка цен.

«Действующий механизм позволяет сделать одно: не справляешься с тем, что записано в контракте, тогда расходимся. Но мы не заинтересованы в разрыве договоров с подрядчиками», — говорит Виктор Томенко. —  Нам нужно последовательно реализовывать планы по госпрограммам и нацпроектам. Сохранять объемы сдачи,  ведь все социальные объекты ждут люди».

По словам главы региона, на уровне Минстроя России готовится решение, которое позволит пересчитать цифры в контактах и поддержать строителей.

«В течение двух-трех недель такой нормативный документ выйдет. Мы также обновим индексы удорожания сметной стоимости, чтобы новые, еще не разыгранные объекты пересчитать, и выходить с ними на конкурс», — отметил губернатор. 

Алтайская правда

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