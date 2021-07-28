Горняк22: Виктор Томенко рассказал о пересчёте стоимости соцобъектов в Алтайском крае

Власти Алтайского края ждут от Минстроя России выхода нормативной базы, которая позволит пересчитывать стоимость госконтрактов по возведению социальной инфраструктуры. Суть предстоящих изменений пояснил губернатор Виктор Томенко.

Сегодня из-за резкого роста стоимости строительных материалов подрядчики испытают сложности со сроками сдачи школ, детских садов и других объектов. Так как госконтракты заключены на основе проектно-сметной документации до скачка цен.

«Действующий механизм позволяет сделать одно: не справляешься с тем, что записано в контракте, тогда расходимся. Но мы не заинтересованы в разрыве договоров с подрядчиками», — говорит Виктор Томенко. — Нам нужно последовательно реализовывать планы по госпрограммам и нацпроектам. Сохранять объемы сдачи, ведь все социальные объекты ждут люди».

По словам главы региона, на уровне Минстроя России готовится решение, которое позволит пересчитать цифры в контактах и поддержать строителей.

«В течение двух-трех недель такой нормативный документ выйдет. Мы также обновим индексы удорожания сметной стоимости, чтобы новые, еще не разыгранные объекты пересчитать, и выходить с ними на конкурс», — отметил губернатор.

Алтайская правда