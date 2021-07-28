Горняк22: В Барнауле на Южном отключат воду на 10 часов

28 июля в барнаульском посёлке Южный отключат горячую воду.

Отключение ресурса связано с ремонтом теплосетей. В районе адреса Лесной тракт,65 рабочие будут ремонтировать магистральный трубопровод 40-летней давности.

Таким образом, с 8:00 до 18:00 горячую воду отключат в районе улиц в Чайковского, Белинского, Мусоргского, Дзержинского, Зоотехнической, Полевой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Барнаул

Алтайская правда