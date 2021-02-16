Горняк22: ЛДПР внесла законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

15 февраля депутаты всех фракций партии ЛДПР во всех субъектах России внесли в региональные парламенты законопроекты о возврате выплат индексированной пенсии. Алтайские либерал-демократы также направили документ в АКЗС.

Главная цель законопроекта – возврат индексации пенсий работающим пенсионерам и устранение существующей социальной несправедливости. Хотя этот вопрос остается крайне актуальным, однако он до сих пор не решен.

В ЛДПР убеждены, что нельзя делить пенсионеров на работающих и неработающих. Индексация пенсий должна распространяться на всех без исключения.

В случае поддержки большинством депутатов АКЗС законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму РФ.

Алтайская правда