Горняк22: Жители Борзовой Заимки жалуются на ночной шум от дискотеки на «Планете Q»

Вечеринка. Дискотека Фото: pixabay.com

По словам местных жителей, громкая музыка и шум не прекращаются даже поздно ночью, а вызовы полиции и написанные заявления не дают результата

Жительница барнаульского поселка Борзовая Заимка в соцсетях пожаловалась на нескончаемую дискотеку и ночной шум, который доносится со стороны развлекательного комплекса с бассейнами «Планета Q».

Женщина опубликовала видео, на котором хорошо слышно, каков уровень шума в окрестностях дискотеки. По ее словам, приезды полиции, как правило, ничего не меняют.

«Это гуляет «Планета Q». Невозможно спать ночью до утра, и полиция ничего не может сделать, потому что это частная территория, они никого не пускают. Мы живем в 200 метрах», – написала она.

Женщина просит совета, к кому обратиться по этому поводу, так как «от заявлений в полицию толку нет».

Жителей поселка возмущает полное игнорирование владельцами заведения «Закона о тишине» Алтайского края, который, в частности, говорит, что не допускается нарушение тишины и покоя граждан с 22.00 до 8.00 в будние дни (с понедельника по пятницу) и с 22.00 до 9.00 в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.

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