Горняк22: Здание вуза-банкрота в Барнауле выставили на торги за 32 млн рублей

Здание ААЭП на пр. Калинина, 15в Фото: Яндекс.Карты

Еще одно крупное здание обанкротившейся Алтайской академии экономики и права пытаются продать в Барнауле на торгах за 32 млн рублей

Четырехэтажное здание разорившейся Алтайской академии экономики и права выставили на торги. Объект расположен на пр. Калинина, 15в в Барнауле (за «Домом быта»). Стартовая цена составляет 32 млн рублей, следует из материалов единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В единый лот входит четыре помещения общей площадью порядка 50 тыс. кв. м, право аренды двух земельных участков, которые занимают около 5 тыс. кв. м, а также два отрезка теплотрассы. Территория предназначена для строительства и эксплуатации нежилых объектов.

Прием заявок стартует 19 августа, а итоги торгов должны подвести после 27 декабря текущего года.

Как ранее сообщал «Толк», в начале 2020 года на торги выставлялось еще одно здание ААЭП, расположенное на пр. Космонавтов, 34. Его общая площадь составляла 1 146 кв. м, а земельного участка – 584 кв. м. Стартовая цена лота была заявлена на уровне 14,62 млн рублей и постоянно снижалась. В итоге в августе прошлого года лот выкупил за 4,76 млн рублей Василий Поцелуев, который ранее уже приобретал на торгах объекты банкротов с большими скидками.

16 июля, 12:41

Застройщика элитных жилых домов банкротят в Барнауле

Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру банкротства в компании известного барнаульского застройщика высотных жилых домов

Напомним, ААЭП лишилась лицензии летом 2016 года. После этого группой частных лиц было инициировано банкротство учреждения. Основанием послужила задолженность перед заявителями более 103 млн рублей. Ответчик не располагал активами, чтобы погасить всю сумму, следует из решения Арбитражного суда Алтайского края. С октября 2017 ввели конкурсное производство, в рамках которого началась продажа имущества должника.

Интересно, что арбитражный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства. Под подозрение попали все сделки вуза по отчуждению имущества с января 2015 до мая 2017. В прошлом году он также подал заявление о привлечении бывшего руководителя ААЭП Александра Тена к субсидиарной ответственности.

ТОЛК