Горняк22: В Новосибирской области снимают ограничения на работу кафе и кинотеатров • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В Новосибирской области снимают ограничения на работу кафе и кинотеатров

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

С 22 февраля в Новосибирской области снимают запрет на ночную работу кафе и ресторанов. А также разрешат полноценно функционировать театрам и кинотеатрам.

Запрет на работу ресторанов, баров и предприятий общественного питания с 24.00 до 08.00 действовал в регионе с осени 2020 года, сообщает ТАСС.

15 февраля на оперативном совещании правительства губернатор области Андрей Травников принял решение снять ограничения с предприятий общепита по времени работы. Также в регионе начнут работать с полной заполняемостью залы спортивных сооружений, театры, кинотеатры и другие объекты культуры.

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: 28 тысяч жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

Фев 16, 2021
Общество

Горняк22: 28 тысяч жителей Алтайского края поставили прививки от коронавируса

Фев 16, 2021
Общество

Горняк22: ЛДПР внесла законопроект об индексации выплат работающим пенсионерам

Фев 16, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 16.02.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник» с 15.02.2021 по 19.02.2021!

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: 15 февраля отмечается день вывода войск из Афганистана

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Заработал официальный сайтII этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 16, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Новые возможности для молодёжи: на Алтае стартовал прием заявок для участия в проекте «Региональный ПолитСтартап»

Фев 16, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar