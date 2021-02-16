Горняк22: В Новосибирской области снимают ограничения на работу кафе и кинотеатров • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

С 22 февраля в Новосибирской области снимают запрет на ночную работу кафе и ресторанов. А также разрешат полноценно функционировать театрам и кинотеатрам.

Запрет на работу ресторанов, баров и предприятий общественного питания с 24.00 до 08.00 действовал в регионе с осени 2020 года, сообщает ТАСС.

15 февраля на оперативном совещании правительства губернатор области Андрей Травников принял решение снять ограничения с предприятий общепита по времени работы. Также в регионе начнут работать с полной заполняемостью залы спортивных сооружений, театры, кинотеатры и другие объекты культуры.

Алтайская правда