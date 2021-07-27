Горняк22: Поисковик Google нарисовал новый дудл, посвященный берестяным грамотам

Дудл, посвященный находке берестяных грамот Фото: Скриншот

Компания Google порадовала пользователей новым «дудлом» – оригинальным оформлением своего логотипа. На этот раз он сделан из коры, лопаточки и кисточки

Новое оформление логотипа Google посвящено берестяным грамотам – памятникам письменности Древней Руси XI–XV веков, рассказывает «Пятый канал». Впервые ученые обнаружили их ровно 70 лет назад, 26 июля 1951 года.

Новый дудл собран дизайнерами из кусочков бересты. А буква L сложена из археологических инструментов – лопатки и кисти.

Берестяные грамоты – это записи на коре березы. Археологической экспедицией, которая впервые нашла такие артефакты, руководил Артемий Арциховский, рассказывает «360».

«Я этой находки ждал двадцать лет! Премия сто рублей“, – закричал он.

На берестяных грамотах писали и завещания, и списки покупок, и признания в любви, и молитвы. Иногда их использовали как черновик, чтобы потом переписать текст на пергамент подороже.

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