Горняк22: «Дорожные знаки Алтая» снова проиграли иск «Автодорстрою» Барнаула

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Ранее к компании уже возник ряд претензий по оперативности нанесения дорожной разметки, которые, вероятно, могут быть связаны с окончанием срока аренды техники

Компания «Дорожные знаки Алтая» заплатит почти 600 тысяч рублей барнаульскому «Автодорстрою» из-за неуплаченной аренды. Ранее муниципальные дорожники уже отсудили у фирмы почти 300 тысяч рублей, сообщает «Банкфакс».

Стало известно, что 21 июля суд обязал «Дорожные знаки Алтая» выплатить «Автодорстрою» 599 тысяч рублей. Такой долг образовался у компании из-за неуплаты по договору аренды движимого муниципального имущества. Что именно компания брала на временное пользование – в документах указано не было.

По контракту, который был заключен в 2018 году, месячный платеж составлял почти 42 тысячи рублей. Таким образом, арендатор год не платил за взятое имущество.

Напомним, что ранее суд удовлетворил иск «Автодорстроя» к «Дорожным знакам Алтая» на сумму в 284,5 тысячи рублей. Он также касался невыплаченных средств по договору аренды маркировочной машины.

Кроме того, одна из владелиц компании, Евгения Гущина, ранее заявила, что намерена покинуть регион и забрать фирму. Она рассказала, что это решение связано с расширением бизнеса и желанием получать прибыль, чего в Алтайском крае она не смогла добиться. К компании «Дорожные знаки Алтая» до этого были вопросы коррупционной составляющей, но официально они не подтвердились.

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