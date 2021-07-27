Горняк22: В Алтайском крае объявлен штормпрогноз из-за ливней и града

Гроза. Молния. Ливень Фото: pixabay.com

Спасатели напоминают о том, что от сильного ветра не стоит прятаться у стен домов, а машины нужно парковать вдали от деревьев и незакрепленных конструкций

В Алтайском крае в ближайшие часы, а также до конца 26 июля и в ночь на 27 июля ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В частности, ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град. Также возможно усиление ветра до 22 метров в секунду, а при грозах ветер может быть шквалистым – до 25 м/с.

Кроме того, по данным синоптиков Алтайского ЦГМС, в крае до 27 июля действует предупреждение об аномально жарких температурах – от +30 и выше.

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