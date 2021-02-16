Горняк22: В Барнауле открыли мемориальные доски погибшим в Афганистане воинам • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В Барнауле открыли мемориальные доски погибшим в Афганистане воинам

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Накануне дня вывода войск из Афганистана в Алтайском крае были открыты мемориальные доски погибшим воинам. Они появились в двух барнаульских образовательных учреждениях.

Так, на территории барнаульской гимназии № 79 состоялось открытие мемориальных досок двум бывшим ученикам: Владимиру Свиридову и Сергею Чебекову, которые погибли при исполнении воинского долга.

Памятные доски, посвященные Олегу Сыркину и Павлу Максимову, появились и в школе № 50.

Они были установлены на средства гранта губернатора Алтайского края региональным отделением Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн».

Более 4000 уроженцев и жителей Алтайского края приняли участие в боевых действиях в Афганистане. 153 из них погибли, трое до сих пор числятся пропавшими без вести.

Алтайская правда

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