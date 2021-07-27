Горняк22: 269 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки на 26 июля
Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com
Темпы распространения коронавируса в регионе продолжают увеличиваться: второй месяц количество выявляемых случаев ковида растет с каждым днем
В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердили 269 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 26 июля выявили 60 727 заболевших, в том числе с начала пандемии оказались заражены 4 116 детей, сообщает региональный оперштаб.
18 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 16 – от ковида. Общее число летальных исходов с начала пандемии – 3 847 (от ковида – 2 836).
- 758 пациентов с коронавирусом сейчас находятся в реанимациях госпиталей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 231 человек подключен к аппаратам ИВЛ.
- 72 жителя Алтайского края выздоровели от ковида за сутки. Всего перенесли инфекцию 48 562 пациента.
- 3 254 человека с подтвержденным коронавирусом лежат в ковидных госпиталях. У 682 пациентов COVID-19 не подтвердился, но они проходят лечение от пневмонии.
- Всего в крае развернуто 4 670 коек для ковидных больных. Свободными остаются 734 места.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 100,
Рубцовск – 25,
Заринск – 21,
Бийск – 18,
Новоалтайск – 14,
Тальменский район – 9,
Косихинский район – 8,
Камень-на-Оби и Славгород – по 7,
Алейск – 6,
Первомайский район – 5,
Кулундинский, Немецкий национальный и Троицкий районы – по 4,
Алейский, Благовещенский, Змеиногорский, Табунский и Топчихинский районы – по 3,
Бийский, Бурлинский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Хабарский и Чарышский районы – по 2,
ЗАТО Сибирский, Заринский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, Тогульский и Шелаболихинский районы – по 1.