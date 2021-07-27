Горняк22: Начальником Алтайкрайимущества стал Александр Теплов

Кресло. Чиновник. Портфель Фото: pexels.com

Вакантным место главы ведомства оставалось с февраля 2021 года. Тогда свой пост покинула Елена Зинкова – причиной ее ухода называлось достижение пенсионного возраста

Управление имущественных отношений Алтайского края возглавил Александр Теплов. Соответствующее распоряжение уже подписано губернатором региона Виктором Томенко, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее Теплов занимал должность заместителя начальника этого управления. А с 16 февраля 2021 года непосредственно руководил ведомством, временно исполняя обязанности главы Алтайкрайимущества.

Уточняется, что официально в качестве начальника управления Теплов приступит к обязанностям с 27 июля.

Напомним, в середине февраля 2021 года стало известно, что прежний руководитель ведомства Елена Зинкова покидает свою должность. На этом посту она проработала с 2018 года. Официальной причиной ухода было названо достижение Зинковой пенсионного возраста.

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