Горняк22: В Барнауле усилят контроль за соблюдением масочного режима и вакцинации

Барнаул. ТРЦ Galaxy. Жители Барнаула Фото: @cepreef

Неблагоприятная ситуация, которая сегодня сложилась в краевом центре, когда выявляется в день от 90 до 100 инфицированных, заставляет власти усиливать антиковидный контроль

Об эпидемиологической обстановке, которая в данный момент сложилась в Барнауле, шла речь на еженедельной планерке в городской мэрии. Число новых заболевших в городе не снижается, отметил глава Барнаула Вячеслав Франк. В ходе рейдов Роспотребнадзора, которые проводятся ежедневно, по-прежнему выявляются нарушения.

Всего с начала пандемии заболело около 22 тысяч жителей краевой столицы. По данным Роспотребнадзора, как правило, сегодня рост числа заболевших идет за счет возрастной группы от 30 до 40 лет, это 36% от общего числа.

На совещании в мэрии отметили, что с 27 июля в крае будет введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, поэтому необходимо проконтролировать, чтобы сотрудники таких организаций были привиты в срок до 19 сентября.

Также глава Барнаула поручил руководителям профильных комитетов проконтролировать мероприятия на территории города на предмет соблюдения антиковидного указа губернатора.

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