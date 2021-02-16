Горняк22: Виктор Томенко сохраняет высокие позиции в рейтинге влияния деятелей аграрной отрасли • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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По итогам января губернатор Алтайского края Виктор Томенко сохранил позиции в рейтинге влияния деятелей аграрной отрасли. Как и в декабре 2020 года, Томенко занял 22 строчку из 50 и вошел в группу «Сильное влияние» рейтинга.

Высокие позиции Виктора Томенко в рейтинге обусловлены тем, что Алтайский край – один из ведущих сельскохозяйственных регионов страны. Он занимает первое место в РФ по посевной площади зерновых и зернобобовых культур, лидирует в производстве гречихи и единственный от Урала до Дальнего Востока выращивает сахарную свеклу. Край занимает ведущие позиции по производству круп, муки, сыров и сливочного масла.

Напомним, по распоряжению президента РФ Владимира Путина, в декабре 2018 года Виктор Томенко возглавил рабочую группу Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство». 26 декабря 2019 года президент провел заседание Госсовета, посвященное вопросам аграрной политики. Заседание готовила рабочая группа под руководством губернатора Алтайского края. В декабре 2020 года Виктор Томенко вошел в состав президиума Госсовета и возглавил комиссию по направлению «Сельское хозяйство», сообщает Телеграм-канал правительства региона.

Верхние строчки рейтинга влияния деятелей аграрной отрасли занимают вице-премьер Виктория Абрамченко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, председатель Комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин и руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

Рейтинг составляется Агентством политических и экономических коммуникаций методом закрытого анкетирования экспертов.

Алтайская правда