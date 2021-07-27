Горняк22: Трихолог рассказала, как сохранить волосы после коронавируса

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Выпадение волос, как одно из самых распространенных последствий коронавирусной инфекции, было зафиксировано и подтверждено еще в 2020 году врачами из разных стран

Любой воспалительный процесс запускает каскад реакций по типу выпадения волос. При коронавирусе ситуация отличается массовым характером и тяжестью, заявила врач-трихолог Елена Полынская, сообщает «Слово и Дело».

По словам эксперта, при выпадении волос можно сдать тест на ферритин. При его недостатке у человека начинают страдать органы, в первую очередь, ногти и волосы.

«Важно понимать, что шампуни, сыворотки не могут корректировать дефицитное состояние, из-за которого волосы не получают нужных элементов. С этой целью страдающему алопецией необходимо принимать внутрь поливитаминные комплексы», – отметила Елена Полынская.

Трихолог подчеркнула, что если у человека нет взаимосвязанных хронических синдромов, для лечения волос нужно восполнить только дефицит витаминов.

Лазерная терапия, плазма и введение мезококтейлей, которые предлагают в частных клиниках, действительно ускоряют процесс восстановления, но при приёме витаминов можно достигнуть аналогичного эффекта, не потратив 40-60 тысяч за услугу», – добавила врач.

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