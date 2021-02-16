Горняк22: Для городов и районов Алтайского края разработают методички по озеленению • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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В прошлом году депутаты краевого парламента приняли закон о компенсационном озеленении, по которому органы местного самоуправления должны сами определять, какие деревья и кустарники высаживать взамен вырубленных. В ответ муниципалитеты потребовали конкретики – им непонятно, что выбрать, что подходит каждой конкретной территории. Как известно, в Алтайском крае семь природно-климатических зон.

Напомним, в краевом законе прописано, что физические и юридические лица обязаны высадить на участке, где срубили деревья и кустарники, такое же количество зеленых насаждений. Если это не представляется возможным, деревья можно посадить в том же микрорайоне, но в двойном размере. Они должны быть адаптированы к климатическим условиям Алтайского края и не уступать им по защитным, декоративным и иным полезным свойствам.

Требование понятное, но далеко не во всех муниципалитетах есть специалисты в области озеленения. 10 февраля в Алтайском краевом Законодательном Собрании прошло совещание, на котором ученые-биологи, представители муниципалитетов и депутаты обсудили этот вопрос.

– После принятия закона к нам поступают обращения от органов местного самоуправления. Практика показала, что муниципалитеты нуждаются в разъяснениях, какие деревья и кустарники необходимо высаживать в каждой природно-климатической зоне, – отметил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

Директор института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета Марина Силантьева предложила использовать опыт НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, Барнаульского дендрария, биологов классического университета, рекомендации, составленные выдающимся алтайским и российским дендрологом Зинаидой Лучник, а также наработки опытных площадок, таких как Кулундинский дендрарий.

В рекомендациях по озеленению, по словам Марины Силантьевой, необходимо исключить использование агрессивных видов, таких как клен ясенелистный, представляющих угрозу биологическому разнообразию.

– Высаживать такие виды можно только в засушливой кулундинской природной зоне и только в исключительных случаях, – поддержал коллегу директор Алтайского НИИ сельского хозяйства Алексей Гаркуша.

Участники совещания предварительно договорились, что методические рекомендации будут разработаны к концу марта текущего года. Документ будет предназначен для органов местного самоуправления и специалистов в области озеленения.

Алтайская правда