ГОРНЯК22 27.07.2021
Общество

Горняк22: Губернатор потребовал нарастить производство кислорода для больных COVID-19

Горняк22
6 часов Ago

Кислород. Баллон Фото: medrussia.org

Алтайский край производит в десять раз больше кислорода, чем потребляет. В связи с этим регион нуждается в новых производственных площадках

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил рассмотреть вопрос создания дополнительных производственных мощностей для производства кислорода в регионе, сообщает пресс-служба правительства региона.

До пандемии в регионе тратили около 10 тонн кислорода в сутки. Сейчас его потребление выросло до 50 тонн. Сам край производит 5-7 тонн, остальное закупает в других регионах и Казахстане.

В связи с этим Министерство промышленности и энергетики края должно организовать производство еще около 20 тонн кислорода, заявил губернатор. Таким предприятиям пообещали господдержку.

Ранее сообщалось, что Алтайский край поставил новый антирекорд по количеству умерших от коронавируса.

ТОЛК

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