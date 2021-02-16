Горняк22: Что можно, а что нельзя делать 16 февраля • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Евгений НАЛИМОВ

В народе на следующий день после Сретения — 16 февраля – было принято приниматься за уборку, наведение порядка и ремонтные работы. Потому и прозвали этот день «Починками».

Само название праздника появилось из обычая начинать ремонтировать и приводить в порядок лошадиную сбрую – ездовую и пахотную. Считалось, что если работать дружно и всей семьей, то можно привлечь удачу на весь год.

Люди старались все латать на Починки. Зашивать дырки на вещах, заделывать трещины в полу.

В этот день варили саламату – мучную кашу или густой мучной кисель. Прожаренную пшеничную, гречневую, ржаную или овсяную муку заваривали кипятком и распаривали в печи. Домашние говорили: «Приехала саламата во двор – расчинай починки».

Если на Починки в дом приходил плохой человек, после его ухода сразу мыли пол. Считали, что «дух» такого гостя отпугивает удачу.

Считалось, что в этот день нельзя брать деньги в долг, а также носить черное. Это могло навлечь неприятности.

Алтайская правда