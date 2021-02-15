Горняк22: Три участка алтайской трассы будет перекрыто из-за движения военных колонн • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Три участка алтайской трассы будет перекрыто из-за движения военных колонн

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

В Алтайском крае 15 февраля перекроют некоторые участки алтайских трасс из-за планового движения военных колонн. Это произойдет   с 03:50 до 06:50 на автодороге «н.п. Полковниково – а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Сибирский».

Также ограничение введут по маршруту с 17:30 до 20:50 на автодороге «н.п. Сибирский – а/д «Подъезд к н.п. Косиха» — н.п. Косиха».

Временно будет закрыто движение для всех видов транспорта с 23:25 до 02:25 на автодороге «н.п. Озерки – а/д Р-256 «Чуйский тракт» — полевой район».

Госавтоинспекция края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Фото: Барнаул 22

Алтайская правда

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