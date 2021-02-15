Горняк22: Форсаж по-алтайски. Опасный дрифт в центре Барнаула попал на видео • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Форсаж по-алтайски. Опасный дрифт в центре Барнаула попал на видео

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

Жители Барнаула выложили в Сеть видео с дрифтом неизвестного «героя». В одном из сообществ в Инстаграм появились кадры, на которых зафиксировано, как водитель иномарки осуществлял опасные маневры на площади Октября.

Видео рискованного проезда появилось на странице auto__ban в Instagram. Когда снят ролик неизвестно. На нем видно, как иномарка выезжает на большой скорости с проспекта Ленина на площадь Октября. В очередном заносе лихачу удается избежать столкновения с другим авто.

Причем зеленый сигнал светофора у пешеходного перехода перед выездом на проспект Калинина лихачу загорается буквально в последнюю секунду.

Алтайская правда

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