Горняк22: Форсаж по-алтайски. Опасный дрифт в центре Барнаула попал на видео • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

Жители Барнаула выложили в Сеть видео с дрифтом неизвестного «героя». В одном из сообществ в Инстаграм появились кадры, на которых зафиксировано, как водитель иномарки осуществлял опасные маневры на площади Октября.

Видео рискованного проезда появилось на странице auto__ban в Instagram. Когда снят ролик неизвестно. На нем видно, как иномарка выезжает на большой скорости с проспекта Ленина на площадь Октября. В очередном заносе лихачу удается избежать столкновения с другим авто.

Причем зеленый сигнал светофора у пешеходного перехода перед выездом на проспект Калинина лихачу загорается буквально в последнюю секунду.

Алтайская правда