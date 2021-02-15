Горняк22: COVID-паспорт: эксперты рассказали о новой схеме мошенничества • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: COVID-паспорт: эксперты рассказали о новой схеме мошенничества

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

Мошенники, которые следят за темой COVID, подхватили сообщение о так называемых «ковидных паспортах». Другими словами они предлагают приобрести липовые справки о пройденной вакцинации. Этот документ дает право работать с людьми и летать на самолетах.

Эксперты Роскачества рассказали более подробно о данной схеме мошенничества и дали рекомендации, как не стать жертвой обмана.

Махинация выглядит следующим образом: аферисты находят жертву и убеждают ее, что эти паспорта уже утверждены и в скором времени будут обязательны, а без них граждане будут ограничены в правах. А как итог, купив такую справку, гражданин не получит ничего или только липовую корочку, стоящую не дороже бумаги, на которой она напечатана.

Затем у пользователя просят его логин и пароль от портала Госуслуг, чтобы приобрести ковидный паспорт. В итоге персональные данные пользователя оказываются в руках у мошенников и могут быть использованы на усмотрение похитителя.

Эксперты советуют следить за официальными источниками информации: информационными агентствами, данными оперативных штабов по COVID, федеральными телеканалами, сообщениями Минздрава.

Также специалисты Роскачества советуют не покупать в Сети какие-либо вакцины или справки об отсутствии COVID, пишет rskrf.ru.

Алтайская правда

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