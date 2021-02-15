Горняк22: По заболеваемости COVID-19 Россия вернулась октябрьским показателям • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

В оперштабе Москвы обновили суточную статистику по числу инфицированных коронавирусом в России. За последние 24 часа в нашей стране подтверждено 14 тыс. 185 новых случаев COVID-19. Получается, по заболеваемости страна вернулась к октябрьским показателям 2020 года.

За сутки зарегистрировано 430 летальных исходов. Но при этом полностью выздоровели 15 тыс. 184 пациента.

По традиции самый большой прирост приходится на Москву. В столице страны подтвердилось за сутки 1 тыс.559 случаев коронавирусной инфекции. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1099 инфицированных, в Московской области –828.

За весь период в России выявлено 4 071 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 126 летальных исходов, выздоровел 3 593 101 человек.

Алтайская правда