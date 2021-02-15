Горняк22: Чем полезна гречневая каша: как часто можно добавлять в рацион • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

Специалисты Роскачества ответили, в чем польза гречки. Как часто стоит есть крупу и как ее готовить, чтобы получить максимум пользы?

Гречка на самом деле она является «псевдозерном». Строго говоря, это плодовое семя. Но из-за того, что в ней содержится много сложных углеводов, ее часто относят к категории цельнозерновых.

Причем противопоказаний к частому употреблению гречки нет, поскольку продукт этот очень полезный, в том числе для работы кишечника. Гречка очень богата антиоксидантами и не содержит глютена. Кроме того, является источником железа.

Монодиета в виде гречки отрицательно влияет на состояние организма. Дело в том, что такой рацион не в состоянии обеспечить поступление достаточного количества питательных веществ, витаминов, минералов и пищевых волокон.

Организм очень быстро уходит в дефицитное состояние. Так, монодиета на гречке не исключение, хотя сам по себе этот продукт очень полезный.

В рационе здорового человека гречка может встречаться хоть каждый день, но все-таки лучше питаться разнообразно. Гречку можно есть в любое время суток.

Алтайская правда