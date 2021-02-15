Горняк22: Жителей Алтая предупреждают о возможном падении обломков ракеты • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Жителей Алтая предупреждают о возможном падении обломков ракеты

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

15 февраля в 11:45 (по местному времени) с космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем. Она доставит топливо, воду и другие грузы, в том числе снаряжение для экспериментов.

Предполагается, что падение частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе Республики Алтай. Во многих случаях ступени не успевают долететь до земли и сгорают.

Местных жителей призывают быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта. О фактах падения фрагментов ракеты просят сообщать в письменном виде в администрацию сельского поселения.

Алтайская правда

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