Горняк22: Жителей Алтая предупреждают о возможном падении обломков ракеты • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

15 февраля в 11:45 (по местному времени) с космодрома Байконур состоится запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем. Она доставит топливо, воду и другие грузы, в том числе снаряжение для экспериментов.

Предполагается, что падение частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе Республики Алтай. Во многих случаях ступени не успевают долететь до земли и сгорают.

Местных жителей призывают быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта. О фактах падения фрагментов ракеты просят сообщать в письменном виде в администрацию сельского поселения.

Алтайская правда