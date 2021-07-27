Горняк22: Как работают приюты для животных в Алтайском крае

Ведущий специалист управления по внешним связям Алтайского филиала ООО «СГК» Виктория Старикова рассказала, как организовала сбор средств в пользу приютов для животных в Алтайском крае.

Проходя по улицам города, вы наверняка обращали внимание на яркие плакаты с животными. Оранжевый фон, милая мордашка собаки и подпись: «Сегодня хороший день, чтобы сделать доброе дело». А дальше следуют названия приютов для бездомных животных. Это проект «За живое».

«Рассказать горожанам»

Автор проекта – ведущий специалист управления по внешним связям Алтайского филиала ООО «СГК» Виктория Старикова.

В декабре 2020 года они с коллегами организовали акцию по сбору средств в пользу приюта для бездомных животных «Бусинка».

– Идея родилась под Новый год. Пожертвования сходят на минимум, приют особенно нуждался в помощи. Это и стало началом проекта, который позже получил название «За живое» и за полгода помог собрать приютам полмиллиона рублей, – рассказывает Виктория.

Организаторы хотели рассказать горожанам, что есть хорошие люди, которые ежедневно помогают сотням кошек и собак в приютах выживать, но этим людям нужна поддержка в их деле.

– Ежемесячно на ресурсах нашей компании мы публикуем истории о приютах, рассказываем об их обитателях, достижениях и проблемах, предлагаем читателям присоединиться и помочь: привезти корм (сообщаем о точках сбора), забрать животное. Или самое простое – сделать пожертвование. Один месяц – один приют, – добавляет Виктория.

За семь месяцев участниками проекта «За живое» стали семь приютов в разных городах Сибири: Барнауле, Кемерове, Новокузнецке, Абакане, Назарове, Новосибирске и поселке Лучегорск Приморского края.

Название же проекта говорит о том, что не нужно ждать какого-то знака свыше, понедельника или еще чего-то, чтобы сделать хорошее дело. Каждый день – это возможность помочь тому, кто нуждается.

Не бросать, а продолжать

После месяца активного продвижения приюта организаторы проекта его не бросают, а продолжают сотрудничество.

Барнаульская «Бусинка» стала отправной точкой. Дом для брошенных питомцев создала неравнодушная жительница краевого центра Светлана Абрамова, которая более девяти лет занимается спасением животных. В частном приюте живут 450 кошек и собак разных возрастов и состояния здоровья.

– Изначально бездомных животных я только подкармливала. В сентябре 2013 года моя мама нашла в районе речного вокзала маленького травмированного котенка. Она привезла его уже поздно вечером. Он помещался на ладони, жутко орал, был весь в грязи, блохах, с травмой головы и глаза, – вспоминает Светлана. – Когда паника прошла, стали в Интернете искать группы зоозащиты, спрашивать совета. Люди очень помогли, подсказали, что и как сделать. Наш черный комочек пошел на поправку. Мама у меня очень сердобольная, к этому моменту уже вступила в группы помощи животным. А к Новому году у нас на передержке было уже 13 кошек и котят, иногда доходило до 30 питомцев.

После переезда в частный дом кошек стало еще больше. Появились собаки. Покупали им вольеры и будки. Когда кошки перестали помещаться в доме, решили искать нежилое здание в аренду. В марте 2017-го въехали в помещение площадью около 300 квадратов.

– Наша основная проблема в том, что невозможно оставить приют даже на сутки. Дежурные могут справиться с кошками, а с крупными собаками – нет.

Уход за животными требует много сил. В те дни, когда я убираю в приюте одна, прихожу в девять утра и ухожу за полночь. Это если не торопясь, со всеми обработками больных, уколами и прочим, – добавляет Светлана.

У кошек и собак, подопечных приюта «Бусинка», своя собственная история, зачастую трагичная. О том, что большинство кошек когда-то были домашними, чувствуется по их повадкам. Но то, что человек обошелся с ними крайне жестоко, также видно по пропавшим ушкам, лапкам и глазкам.

Ежедневно только на питание для собак и кошек необходимо 9000 рублей. А бывают случаи, когда животным необходимо лечение. Так, однажды к ним привезли пса, которого вытащили из гудрона. Говорят, ему повезло, что он остался жив.

«Не ждать знака»

Организаторы и участники проекта в регионах тоже не остаются равнодушными и не только продвигают проект на территории, но и сами забирают пушистых подопечных из приютов домой. Так, сама Виктория Старикова стала куратором кошечки Василисы в «Бусинке». Куратор берет на себя ответственность за животное с момента встречи с ним и до пристройства в добрые руки или окончания лечения. Навещает его в приюте, обеспечивает лечение, ищет хозяина. А Наталья Манулова забрала домой кота Элвиса.

Но некоторые люди боятся идти на этот шаг. Вокруг животных из приютов витает множество стереотипов, например, что у бездомных животных сложный характер, с ними придется много заниматься, будет тяжело. Или что все они больны и необходимо тратить время и деньги на лечение. А также, что взрослых животных невозможно приучить к туалету.

Тамара Петанина, жительница Барнаула, доказала, что это всего лишь стереотипы. Она взяла из приюта взрослую собаку Кэрри, от которой отказывались три раза.

– Ее брали домой, а спустя какое-то время возвращали. Нас сразу предупредили и спросили, серьезно ли мы настроены. Я ответила, что мы ее не вернем назад, она же как ребенок. Как можно отказаться? Потом мы с мужем поняли, что отказывались от нее из-за туалетных дел. Кэрри не была приучена к жизни в квартире, мы ее учили терпеть и ходить в туалет на улице. Со временем у нас получилось, – рассказывает Тамара.

Теперь Кирюша, как ласково ее зовут в семье, живет счастливо. Летом ездит с Тамарой на дачу, осенью с ней же в лес.

– Это любовь. Кирюша стала ласковой, ложится спать с нами, кушает тоже с нами и не отходит ни на шаг, – добавила Тамара.

Этой собаке повезло встретить «своего» человека. Видимо, предыдущие семьи были не готовы к тому, что собаку нужно учить…

На выбор

Действительно, не любой человек может забрать животное из приюта. Кураторам важно устроить собаку или кошку так, чтобы она больше не оказалась на улице. Человек должен быть добрым и ответственным. Сотрудники обязаны знать, кому и куда отдают. Также важно понимать, что животные нуждаются в хорошем уходе и внимании.

– Голодная кошка или собака с улицы, конечно, будет рада любой еде, которую вы ей предложите. Но животное нуждается не только в качественном, правильно подобранном корме, но и уютном месте для отдыха, – говорит Светлана Абрамова.

Человек может забрать любого понравившегося питомца из частного приюта себе или оказать помощь. Даже 50–100 рублей помогут обеспечить собак и кошек едой, оплатить аренду, закупить лекарства и наполнитель.

Конечно, находятся и те, кто в бескорыстном поступке найдет невидимую подоплеку. Но многие поддерживают и проект, и бездомных животных.

Алтайская правда