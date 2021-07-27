Горняк22: Продолжается прием заявок на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае»

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края совместно с Алтайской торгово-промышленной палатой продолжают прием заявок на конкурс «Лучшие проекты информатизации на Алтае» до 7 сентября.

В конкурсе могут принять участие разработчики инновационных ИТ-продуктов и решений (юридические лица и ИП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края), заказчики и исполнители ИТ-проектов с инновационной составляющей и ИТ-персоны.

ИТ-проекты на конкурс принимаются в четырех номинациях: Student аpportunITy («Лучший студенческий проект»), Unique digital design («Лучший веб-дизайн»); HOT SocTech («Лучший социальный проект»); Digital transformation («Лучший внедренный проект»).

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку на участие. Уже более 800 участников борются за победу в своих номинациях. Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по телефонам: (3852) 538 265, (3852) 222–838.

Алтайская правда