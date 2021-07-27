Горняк22: Алтайские туркомплексы начали предлагать постковидную реабилитацию

Известные на Алтае туристические комплексы вслед за санаториями начали предлагать своим гостям постковидные реабилитационные процедуры.

Парк-отель «Ая» в первую очередь известен как крупный гостиничный центр развлекательной направленности. Сюда едут, чтобы провести время возле самого большого в России открытого бассейна, отдохнуть на территории уникального озера и природного парка. При этом, подстраиваясь под запросы гостей, сейчас в туристическом комплексе создают специальные программы, с помощью которых переболевшие коронавирусом могут поправить здоровье.

– Многие наши гости после перенесенного заболевания приезжают в состоянии депрессии, – рассказывает заведующая реабилитационным отделением клиники в парк-отеле Татьяна Короткова. – Также один из самых распространенных постковидных синдромов связан с нарушением сна. Самостоятельно человек не может справиться со всем этим…

Отдыхающая в туристическом комплексе Наталья Горинова переболела коронавирусом в январе. После выхода с больничного у нее начались проблемы с самочувствием.

– Восстанавливается организм достаточно тяжело, по сути, начинаешь заново узнавать запахи и вкус, – отмечает женщина. – Кроме того, скажу честно: психологическое состояние оставляло желать лучшего. Поэтому решила отдохнуть здесь. Результат заметила буквально через пару процедур. Стала хорошо спать. Появился позитив.

Пройти постковидную реабилитацию отдыхающим предлагают в «Школе здоровья», где под каждого подбирается курс лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики, психотерапии. По оценке специалистов, хорошо помогает преодолеть болевые синдромы сауна на гималайской соли. Это своеобразная «наследница» солевых пещер. В бане с применением гималайской соли сочетаются положительные свойства сухой финской сауны и лечебной галокамеры. Этот фактор оказывает на организм человека двойное благоприятное воздействие.

– Также в нашем распоряжении целый комплекс физиоаппаратных методик, – говорит Татьяна Короткова. – В парк-отеле «Ая» самый большой их выбор во всем Горном Алтае. Плюс спа-процедуры, куда входит уникальный открытый бассейн. Вода в нем насыщена солью и минералами. В сочетании с саунами получается мощное терапевтическое воздействие.

Однако в развитии восстановительных программ в парк-отеле «Ая» делают ставку на новый аппарат «Хилайт». Он способствует выработке в организме так называемого гормона счастья – серотонина. Именно его, как известно, не хватает переболевшим коронавирусом людям.

Процедура длится 15 минут и выглядит следующим образом: лампу направляют на проблемные зоны. Под воздействием света идет выработка серотонина. Всего пациентам достаточно двух-трех процедур, чтобы заметить улучшение дыхания.

– Таких аппаратов в крае больше нет. Мы с ним действительно творим чудеса. Можно омолаживаться и оздоравливаться одновременно, – подчеркивают врачи клиники парк-отеля.

Специалисты отмечают, что в борьбе с постковидным синдромом также помогает кинезиотерапия (комплекс упражнений, направленных на устранения причин боли в пораженных суставах и позвоночнике, максимально возможное восстановление их функций), пантовые ванны, массаж тела. Все это доступно в туристических комплексах и санаториях Алтайского края.

Алтайская правда