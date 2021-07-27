Горняк22: Рекрутинговая активность в России увеличилась на 20%

В первом полугодии 2021 года отмечается особая ситуация на рынке труда в России: рекрутинговая активность повысилась в среднем на 18–20%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты SuperJob отметили наиболее интересные тенденции рынка труда 2021 года.

В медицине, в связи с продолжающейся пандемией, наблюдается увеличенный спрос на врачей, средний и младший медицинский персонал. Количество вакансий для высшего медицинского персонала увеличилось на 48,2%, для среднего и младшего персонала эта цифра достигает 116,2%. Причем за месяц эта цифра увеличилась наиболее заметно – на 39,7% для врачей и на 16,2% для среднего и младшего персонала. Прирост заработных плат за первое полугодие составил 6,9%.

Наибольшим приростом зарплат отметилась IT-сфера. За 2021 год зарплаты выросли на 13,8% и в Москве, например, в среднем составляют 200 тыс. рублей. Также IT-сфера остается лидером по доле вакансий удаленной занятости. В целом число желающих работать дистанционно с 2019 выросло почти в 3 раза. А количество доступных вакансий с удаленкой на рынке составляет всего 6,5%.

Строительная отрасль: отъезд мигрантов спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты. Рост оплаты труда с начала года составил почти 10%, а в отдельных специальностях еще значительней. Количество вакансий в сфере увеличилось более чем в 2 раза, конкурс на каждую вакансию снизился практически в 3 раза.

Наиболее сложная ситуация на рынке труда в гостиничном и туристическом бизнесе, а также в сфере общественного питания. Часть работников, которая ушла из этой отрасли во время пандемии прошлого года, переквалифицировалась на другие виды работ, а новые вакансии не привлекают россиян из-за отсутствия стабильности. Количество соискателей в сегменте «Туризм, гостиницы, общественное питание» уменьшилось на 20%. Вакансий в сфере туризма стало меньше, чем в доковидный 2019, а вот в сфере общественного питания — больше в 2,5 раза. В гостиничном секторе тоже рост на 46% в сравнении с прошлым годом. Больше всего от пандемии выиграла сфера курьерской доставки: спрос на курьеров за год увеличился в 4 раза, а предложения по заработной плате – в 2 раза.

Еще одной тенденцией этого года стал COVID-статус – его выясняли 51% работодателей. При прочих равных треть из них предпочтут взять на работу кандидата, сделавшего прививку. Каждый девятый соискатель уже столкнулся с дискриминацией при трудоустройстве.

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Алтайская правда