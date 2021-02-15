Горняк22: Что можно и нельзя делать на Сретенье Господне • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

15 февраля 2021 года православные христиане отмечают Сретенье Господне. В переводе с церковнославянского «сърѣтение» — «встреча». По народному календарю этот день еще называют – Громницы.

Считается, что в этот день Дева Мария принесла маленького Иисуса Христа в храм и там произошла его встреча со святыми Симеоном и Анной.

А еще наши предки считали 15 февраля днем первой встречи весны. Они были уверены, что сретенские морозы – последние. Отправляться же в долгую поездку являлось плохой приметой.

На Сретение было принято освещать воду. Она считалась целебной и ценилась наравне с крещенской. Пили ее от всех болезней. Обязательно добавляли в пищу при приготовлении.

Также было принято в этот день приносить и освещать в церкви свечи. Они лежали дома до первой грозы и грома. Их зажигали, чтобы отогнать беду. Так эти свечи и называли – громницами. Их же давали умирающим, чтобы не подпустить нечистую силу.

Сопровождался праздник и народными гуляниями. В этот день было принято приглашать родных на праздничный обед, а перед этим – испечь блины.

Как и в большинство великих православных праздников, нельзя заниматься грязной и тяжелой работой, в том числе — уборкой и стиркой. День стоит провести дома.

Алтайская правда