Горняк22: Алтайские инспекторы ГИБДД провели мероприятие «Зимняя дорога» • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Сотрудники ГИБДД Алтайского края провели пропагандистское мероприятие «Зимняя дорога». Инспекторы, таким образом, привлекают внимание к особенностям управления транспортным средством в зимний период.

Полицейские обратили внимание водителей на строгую дисциплину при управлении транспортом, призвали контролировать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Кроме того, они напомнили о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров в салоне автомобиля.

В ходе проведения мероприятия в местах массового скопления граждан сотрудники ГИБДД разместили тематические листовки о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Участники дорожного движения с интересом слушали сотрудников полиции и благодарили за проводимую работу.

Алтайская правда