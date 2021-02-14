Горняк22: Алтайские инспекторы ГИБДД провели мероприятие «Зимняя дорога» • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Алтайские инспекторы ГИБДД провели мероприятие «Зимняя дорога»

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Сотрудники ГИБДД Алтайского края провели пропагандистское мероприятие «Зимняя дорога».  Инспекторы, таким образом, привлекают внимание к особенностям управления транспортным средством в зимний период.

Полицейские обратили внимание водителей на строгую дисциплину при управлении транспортом, призвали контролировать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Кроме того, они напомнили о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке юных пассажиров в салоне автомобиля.

В ходе проведения мероприятия в местах массового скопления граждан сотрудники ГИБДД разместили тематические листовки о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Участники дорожного движения с интересом слушали сотрудников полиции и благодарили за проводимую работу.

Алтайская правда

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