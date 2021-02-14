Горняк22: Экс-губернатор Алтайского края Лев Коршунов поделился воспоминаниями о 90-х годах • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Экс-губернатор Алтайского края Лев Коршунов поделился воспоминаниями о 90-х годах

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

25 лет назад Лев Коршунов ушел с должности губернатора Алтайского края. Накануне он поделился с журналистами «ЛДПР-ТВ на Алтае» своими воспоминаниями в тот период. Он рассказал о политико-экономической ситуации в Алтайском крае середины 90-х годов и нашего времени.

Лев Коршунов отметил, кто из общественно-политических деятелей в то время у него вызывал наибольшую симпатию. По его словам, будучи в первом созыве постсоветского парламента страны, в 1991 году, его лично поразил тогда Владимир Жириновский:

«Жириновский выпадал из общей толпы. Он человек нешаблонный. В перерыве одного из заседаний Верховного Совета РФ, вышел в фойе и увидел большое скопление народа. Депутаты окружили мужчину, который приковал к себе внимание всех своим темпераментом, умением говорить грамотно, по сути, о самом главном. Я был очарован», — рассказал Коршунов.

Он обозначил, что Жириновский сыграл важную роль в его политической судьбе. Лидер алтайских либерал-демократов в тот момент оказал нежданную поддержку на выборах в Госдуму. Это было в 2003 году.

«Если честно, с таким человеком, как Жириновский я бы в разведку пошёл», — пооткровенничал экс-губернатор края Коршунов.

Говоря о молодом поколении политиков, в том числе сегодня представляющих партию Жириновского в Алтайском крае, Коршунов отметил необходимость и важность прихода в политику молодежи.

Алтайская правда

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