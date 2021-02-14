Горняк22: Год назад Вячеслав Франк был избран главой Барнаула • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Год назад Вячеслав Франк был избран главой Барнаула

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

Ровно год назад, 14 февраля 2020 года, первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк был избран градоначальником на заседании барнаульской городской Думы.

Нового руководителя краевого центра депутаты избрали путем открытого голосования. Кандидатуру Вячеслава Франка поддержали 29 народных избранника.

Тогда в числе приоритетных направлений развития краевого центра Вячеслав Франк назвал строительство доступного жилья, модернизация «Горэлектротранса», создание условий для получения образования молодых барнаульцев.

Напомним, Вячеслав Франк родился в 1965 году в Барнауле. В органах местного самоуправления работает с 2007 года. С 2009 года замещал должности начальника Управления единого заказчика в сфере капитального строительства Барнаула, заместителя главы администрации города. С января 2017-го был первым заместителем главы администрации города, руководителем аппарата.

Барнаул 

Алтайская правда

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