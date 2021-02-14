Горняк22: «Мы против экстремизма»: в барнаульских торговых центрах прошли акции • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Серия акций «Мы против экстремизма» в рамках профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде прошла в Барнауле. Организаторами мероприятий являются Комитет по делам молодежи администрации и молодежный Парламент города.

Сегодня, 13 февраля, социальная акция с участием представителей регионального отделения Общанародного фронта проводится в нескольких крупных торговых центрах: «Европе», «Галактике, «Пионере».

Как сообщает пресс-центр городской администрации, посетителям из числа студенческой и работающей молодежи раздают листовки с информацией о противодействии проявлениям терроризма и экстремизма. Кроме того, им вручают памятки по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции, СПИДа.

В мэрии уточнили, что всего запланировано раздать более 1 800 информационных листовок.

Фото: Администрация Барнаула

Барнаул

Алтайская правда