Горняк22: Мэр Барнаула обсудил с общественными советниками развитие краевого центра • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Глава Барнаула Вячеслава Франка провел встречу с рабочей группой общественных советников. В мероприятии приняли участие руководитель группы общественных советников Александр Суриков, общественные советники Владимир Отмашкин и Владимир Псарев.

В частности, на совещании присутствовали заместители главы администрации города Анатолий Воронков, Андрей Фёдоров, Мария Кулагина и Оксана Финк.

Как отметили в региональном правительстве, участники обсудили перспективные направления развития краевого центра, развитие его промышленного потенциала, инвестиционную привлекательность столицы края, а также улучшение демографической ситуации. Советники подготовили аналитические материалы по этим вопросам и передали их в администрацию города.

Напомним, рабочая группа общественных советников главы города была создана осенью прошлого года. Ее участники будут вносить рекомендации по решению вопросов социально-экономического развития Барнаула, а еще готовить экспертные оценки о состоянии дел в различных отраслях городского хозяйства.

Барнаул

Алтайская правда